Calw/Berlin Schließung des KSK-Standorts derzeit nicht geplant

In seiner Sitzung am 20. Juli hat der Kreistag Calw eine Resolution zu den Diskussionen um die Zukunft des Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr verabschiedet. Hintergrund war die in Folge rechtsextremer Verdachtsfälle im KSK durch das Bundesverteidigungsministerium beschlossene Reform der am Standort Calw stationierten Eliteeinheit. Nachdem die Resolution an die Bundesverteidigungsministerin übersandt wurde, hat die Kreisverwaltung nun ein Antwortschreiben aus Berlin erreicht.