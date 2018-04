Calw Bemessung der Grundsteuer das bestimmende Thema

Mehrere Grußworte

In der Stadthalle begrüßte der Verbandsvorsitzende Michael Hennrich die Gäste. Breiten Raum nahm dabei auch das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bemessung der Grundsteuer ein, die verworfen wurde. Grußworte sprachen der Vereinsvorsitzende Uwe Alle, Oberbürgermeisterin Barbara Bosch und Präsident Kai H. Warnecke von Haus & Grund Deutschland. Das Hauptreferat hielt der Präsident des Gemeindetags von Baden Württemberg, Roger Kehle.

Nachmittags fand die verbandsinterne Mitgliederversammlung statt, in der der Verbandsvorsitzende Michael Hennrich für eine weitere Amtsperiode gewählt wurde. Gleiches galt für den Verbandsausschuss. Dabei waren der Vereinsvorsitzende Sebastian Nothacker und die neue Geschäftsführerin Sabine Bäuerle aus Calw. Die Mitglieder des Calwer Vereins unternahmen am Nachmittag eine Stadtführung. Dabei konnten die Teilnehmer viel über die historischen Ereignisse erfahren, zum Beispiel über die alte Reichsstadt, den Stadtbrand von 1726 und den Rammbock in der Marienkirche. Nächstes Jahr ist der Landesverbandstag in Ludwigsburg.