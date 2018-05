Calw Beinahe unerschöpfliches Wissen über Wild- und Wiesenpflanzen

Dann ging es weiter zwischen Wiesen, Wald und Reben zum Eichelberg und durch den Weiler Reisach. Das Totenwegle brachte die Wanderer hinauf zum Wohlfahrtsberg.

Bald war das auf einem Bergvorsprung thronende Löwenstein erreicht. Beinahe eine Postkartenaussicht, die sich von hier oben bis hinein in die Hohenloher Ebene bot. Der Name der Stadt Löwenstein geht übrigens auf das Wappenbild der Grafen von Calw zurück, die die gleichnamige Burg um 1090 am Salzhandelsweg zwischen Heilbronn und Hall erbauten. Weil die Löwensteiner Linie, ebenso wie die Calwer Grafen, ohne männliche Nachkommen blieb, wurde die Grafschaft 1277 an das Bistum Würzburg verkauft.