Calw Beim Weihnachtsmarkt wird Rathaus zum "Hightlight"

Erster Weihnachtsmarkt ohne Baustelle

Dem Organisator ist nach wie vor wichtig, dass die weihnachtlichen Klassiker gespielt, beziehungsweise gesungen werden. Deshalb treten neben den neuen Musikern auch solche auf, die bei "Märchenhaftes Calw" schon beinahe zum Inventar gehören, wie beispielsweise das Frauenensemble "Stimm3" (Samstag, 20 Uhr), die Jugendkapelle Stammheim (Samstag, 14 Uhr), das Ensemble der Stadtkapelle Calw (Sonntag, 15 Uhr), die Aurelius Sängerknaben (Freitag, 16 Uhr) oder die "Hillbilly Heroes" (Donnerstag, 18.30 Uhr).

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wird es dieses Mal weit weniger eng werden auf dem Marktplatz. Der Grund: Es ist der erste Weihnachtsmarkt ohne die Baustelle um das neu sanierte Rathaus. "Dadurch haben wir viel mehr Möglichkeiten", freut sich der Organisator. Neben der Touristinfo gibt es nun Stände, wo vorher nur Baustelle war und es entstünden nicht mehr so viele Engstellen. Gut für die Bürgerstiftung, die auf dem Weihnachtsmarkt herumläuft und Christbaumanhänger an die Besucher verteilt sowie für den Verkauf der Bärentatzen, deren Erlös in diesem Jahr dem Verein ObenAuf zugutekommt.

Weitestgehend plastikfrei

Das "neue" Rathaus führt Kleinschmidt auch gleich zum nächsten "Highlight", wie er sagt. Eines von zweien, auf die er sich besonders freut. Das Rathaus wird durch entsprechende Beleuchtung in Szene gesetzt – "und dadurch quasi willkommen geheißen". Das mache schon was her, freut er sich.

Zweite freudige Nachricht: Das "Märchenhafte Calw" wird weitestgehend plastikfrei sein. Die Standbetreiber wurde dazu angehalten, keine Styroporbecher mehr zu verwenden, keine Plastikstrohhalme, keine Plastikteller. "Sondern ausschließlich kompostierbares Material oder andere Alternativen", führt Kleinschmidt aus. Die Umsetzung werde auch streng kontrolliert, kündigt er an. Kleinschmidt möchte damit ein Zeichen für den Umweltschutz setzen.

Er klappt den zehnseitigen Prospekt zu, von dem er 13.000 Stück hat drucken lassen. Jeder Programmpunkt und jeder Stand des Weihnachtsmarkts sind darin aufgelistet – viel mehr, als man in einem kurzen Gespräch aufzählen kann. Der Weihnachtsmarkt in Calw soll die Vorweihnachtszeit einläuten, meint der Organisator. Daher habe man sich vor vielen Jahren für diesen, doch verhältnismäßig frühen Zeitpunkt Ende November entschieden.

An der "Weihnachtlichkeit" fehlt es trotzdem nicht, das bestätigt nun auch eine Auszeichnung, die der Calwer Weihnachtsmarkt erhalten hat: Von einem Heimatmagazin wurde "Märchenhaftes Calw" unter die Top zehn der schönsten Märkte im südwestdeutschen Raum erhoben. Nahezu alle anderen Weihnachtsmärkte, die ebenfalls unter den besten zehn gelandet sind, gehen über mehrere Wochen. "Das ist eine schöne Bestätigung der Arbeit der vergangenen Jahre", freut sich Kleinschmidt.