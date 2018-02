Calw Beim Nachtumzug wird auf Sicherheit geachtet

Doch zurück zur Sicherheit des Nachtumzugs. Durch die latente Gefahr von Anschlägen auf öffentliche Veranstaltungen sind die Behörden auf der Hut. "Für die Sicherheit der Menschen wird gesorgt sein", stellt Etzel heraus.

Unterschied: Liveübertragung

Der große Unterschied am Sicherheitskonzept zum vergangenen Jahr ist, dass der SWR eine Liveübertragung aus der Hesse-Stadt plant. Dies sei nun in die Planungen mit einbezogen worden. Etzel ist aber auch wichtig zu betonen, dass es derzeit absolut keine Hinweise auf einen Terroranschlag gebe. Dennoch ist man vorbereitet. Für die Sicherheit werden 26 Beamte der Polizei sorgen; außerdem werden vom Veranstalter ein Securityunternehmen beauftragt und Ordner eingesetzt. Dies, so Zürn, sei Auflage des Ordnungsamts, damit der Umzug stattfinden könne. Ansonsten werde das Konzept nicht groß anders aufgebaut sein als im vergangenen Jahr, so Etzel. Welche Maßnahmen im Einzelnen geplant seien, war aus einsatztaktischen Gründen nicht zu erfahren. Es würden jedoch neben den offenkundigen Maßnahmen auch weitere Vorkehrungen getroffen.