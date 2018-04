Calw Beim Kanon der Früchte sind alle dabei

Einfach zu lernen

"Er hat schon Tradition und ist ganz einfach zu lernen", sagte der künstlerische Leiter der Aurelianer, Bernhard Kugler. Und so waren die Zuhörer in der Aula binnen kürzester Zeit Teil des Chores, der Mango, Kiwi, Ananas und Banane als Kanon der Früchte erklingen ließ.

"Wow, eine gewaltige Familie", sagte Hans-Martin Dittus, Leiter des Fachbereichs Bildung, Kultur und Tourismus bei der Stadtverwaltung. Nicht nur der Familientag, sondern die tägliche Entwicklung mit Proben, Auftritten und Veranstaltungen der Aurelianer sei eine beachtliche Gemeinschaftsleistung, an der zahlreiche Mitstreiter hinter sowie vor den Kulissen beteiligt sind. "Es ist eine vornehme Aufgabe, an dieser Stelle allen zu danken, denn ohne das Engagement von Eltern, den Fördervereinen, Gemeinderat sowie externen Unterstützern wäre es nicht möglich, Talente in dieser Form zu fördern", bekräftigte Dittus die Investition in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen.