Calw Beim Abfall kommt 2019 einiges in Bewegung

Ein potenzielles Ärgernis war in der Vergangenheit immer wieder die Mengenstaffelung bei den Selbstanlieferungen auf die Recyclinghöfe. Deshalb hat man sich auch auf diesem Sektor zu einer Reform entschlossen. Neu ist ab Januar auf den Höfen, dass die Gebühren fast aller Materialien, deren Berechnungsgrundlage das Volumen ist, künftig in 100 Liter-Schritten festgelegt sind. Bisher waren es häufig 500 Liter-Schritte, was größere Sprünge in der Gebührenhöhe zur Folge hatte. Beispielsweise beträgt aktuell der Unterschied beim Restabfall bei einer Anlieferung von 100 und 200 Liter 6,50 Euro. Künftig schrumpft dieser durch die kleinere Staffelung der Anliefermengen auf nur noch 2,80 Euro, wird also deutlich geringer.

Darüber hinaus sind auf den Recyclinghöfen weitere Veränderungen geplant: Bei Selbstanlieferung reduziert sich die Gebühr beim Sperrmüll von 45 Euro auf 30 Euro, bei der Anlieferung von Altholz von 20 Euro auf 15 Euro. Wenn man Sperrmüll und Altholz bei sich zu Hause abholen lässt, bleiben die Gebühren gegenüber 2018 allerdings unverändert.

Und wer nur eine kleine Menge bis 20 Liter – beispielsweise von Bauschutt, Restabfall oder Altholz – auf den Höfen anliefert, der bekommt in Zukunft pauschal nur noch 1,50 Euro berechnet.

Änderungen auf den Recyclinghöfen wird es darüber hinaus auch bei den Öffnungszeiten geben. Dafür gibt es nach Aussagen der Abfallwirtschaft gleich mehrere Gründe. Zum einen sei die Bewertung der Öffnungszeiten bei der Kundenbefragung gegenüber anderen positiven Bewertungen von Leistungen der Höfe merklich abgefallen, darüber hinaus müsse man auch auf rechtliche Vorgaben Rücksicht nehmen, die für die Mitarbeiter nach gewisser Zeit Pausen vorschreiben. Das führt nun dazu, dass es auf den Recyclinghöfen im neuen Jahr Mittagspausen geben wird. Große negative Auswirkungen sieht AWG-Chef Gmeiner nicht: "Der Mittag war bei den Kunden auf den Höfen ohnehin kaum nachgefragt", so Gmeiner im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

"Wir sparen dadurch nichts und es entstehen auch keine Mehrkosten"

Zudem habe sich ergeben, dass die Höfe in Dobel und am Zettelberg bei Calw aktuell zu kurze, die Höfe in Nagold und Bad Wildbad eher zu lange Öffnungszeiten haben. Genau dieser Entwicklung will man mit den ab Januar geltenden Öffnungszeiten Rechnung tragen. Darüber hinaus werde man auch die Öffnungszeiten an den kundenstarken Tagen Freitag und Samstag ausbauen.

Das alles werde keine finanziellen Auswirkungen in die eine oder andere Richtung haben, so Abfallwirtschaftschef Gmeiner. "Wir sparen dadurch nichts und es entstehen auch keine Mehrkosten."

Einschränkungen wird es bei der Gefahrgutsammlung geben. Dort wird die Zahl der Sammelplätze von 90 auf 50 zusammengestrichen. Die dadurch eingesparte Zeit werde man auf die vier Recyclinghöfe Nagold, Walddorf, Simmozheim und Oberhaugstett verteilen und dort das Angebot an Sondermüll-Sammelzeiten erweitern.

Kritik kassierte die Calwer Abfallwirtschaft in der Befragung auch für Dinge, für die sie überhaupt nicht verantwortlich ist. Das betrifft besonders Qualität, Verteilung und Abfuhr des Gelben Sacks. Dieser Müll-Sektor wird im Kreis Calw nicht von der Abfallwirtschaft des Landkreises abgedeckt, sondern von der privatwirtschaftlichen Firma Remondis.

Die Jahres- und Behältergebühren des Abfallwirtschaftsbetriebs bleiben 2019 stabil.

Die Jahresgebühr 2019 für einen Haushalt mit einer Person beträgt weiterhin 50,16 Euro, für einen Haushalt mit zwei Personen 87,96 Euro und für einen Haushalt mit drei und mehr Personen 111,72 Euro. Für Gewerbebetriebe werden 108,36 Euro und für Filialen (unselbstständige Niederlassungen) 46,56 Euro berechnet.

Auch bei den Behältergebühren haben sich keine Änderungen ergeben. Eine Leerung der 60 Liter-Restabfalltonne schlägt 2019 wie dieses Jahr mit 3,83 Euro zu Buche, die Leerung einer 120 Liter-Tonne mit 7,66 Euro und die Leerung einer 240 Liter-Tonne mit 15,32 Euro. Bei der Biotonne beträgt die Gebühr für ein Jahr pro 60 Liter-Tonne unverändert 36,60 Euro, pro 120 Liter-Tonne 63,60 Euro und pro 240 Liter-Tonne 95,40 Euro.