Calw Begeistern für Politik

Werner Greule, Vorsitzender der Freien Wähler und Stadtrat, erläutert, wie wichtig die Kommunalpolitik für die politische Landschaftspflege ist. "Hier kann weitestgehend frei von parteipolitischen und ideologischen Zwängen gedacht und agiert werden, damit sachorientierte Entscheidungen zum Nutzen der Bürger getroffen werden", bekräftigt er. Er lädt daher zu zwei Seminare ein.

Das erste beginnt am Montag, 5. November, um 19.30 Uhr im "Rössle" in Calw. Die Ortsvorsteherin und Gemeinderätin Heike Christmann aus Karlsbad wird zum Thema "Frauen in der Kommunalpolitik" sprechen. Christmann wird ganz persönlich ihre Motivation schildern, in der von Männern dominierten Kommunalpolitik aktiv zu sein. Sie berichtet von ihren Erfahrungen und erklärt, worauf Frauen in der Kommunalpolitik besonders achten müssen. Ergänzend wird der Leiter des Bildungswerkes für Kommunalpolitik, Friedhelm Werner, einige Grundlagen der Gestaltungsmöglichkeiten in der Kommunalpolitik erläutern.

Wie transparent ist die Aufstellung von Listen und Wahlvorschlägen?