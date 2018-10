Calw Beamte können mit Rekordzahlen aufwarten

Der seit 19 Jahren amtierende Kreisvorsitzende Manfred Wägerle, Bürgermeister a.D. aus Enzklösterle, begrüßte die gut besuchte Versammlung und konnte mit einer überraschenden Rekordzahl aufwarten, nämlich dass der Kreisverband jetzt 145 Mitglieder hat. Insgesamt hat der Verband in ganz Baden-Württemberg fast 8000 Mitglieder und ist damit eine starke berufsständige Vereinigung, die auch im Land und in der Politik gehört wird.

Allerdings im Ergebnis nicht immer so wie sich es die Mitglieder wünschen. Verbandsgeschäftsfüher Harald Gentsch kam aus Stuttgart angereist, um auf die Erfolge der Verbandsarbeit in der Vergangenheit, aber auch auf die Forderungen an die Politik hinzuweisen. Zurzeit gibt es sieben Hauptforderungen der Verwaltungsbeamten an die Politik: Besoldungskorrektor aufgrund des Färber-Gutachtens bezüglich Abstandsgebot zum Existenzminimum, Überarbeitung der Besoldungsstrukturen und -tabellen, Rücknahme der Beihilfe-Verschlechterungen, Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf den Umfang der Tarif-Beschäftigen, Schaffung von Lebensarbeitszeitkonten, Staatswohnungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst und die Übernahme der Mütterrente wie bei den Tarifbeschäftigten. In der anschließenden Aussprache kam auch der Vorschlag auf, bei nächster Gelegenheit, Mitglieder des Landtags zur Kreisversammlung einzuladen.

Zwei hochkarätige Ehrungen standen an: Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Siegfried Luz, langjähriger Bürgermeister von Neubulach und der ehemalige Ministerialrat im Wirtschaftsministerium, Manfred Ginter aus Althengstett mit Urkunden und Abzeichen ausgezeichnet und mit Weinpräsenten bedacht.