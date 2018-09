Calw Bauvorhaben: Fast 80 Wohneinheiten geplant

Die Grundstücke, auf denen die Gebäude für betreutes Wohnen entstehen sollen, sind derzeit noch im Besitz der evangelischen Kirchengemeinde Hirsau. Diese plant jedoch, das Areal zu verkaufen. Das darauf stehende Gemeindehaus würde dann abgerissen, um drei Gebäuden mit je drei Geschossen und Staffelgeschoss sowie einer Tiefgarage zu weichen. Die Kirchengemeinde würde dann künftig das Erdgeschoss im Gebäude direkt am Kreisel als Ersatz für die Gemeindearbeit nutzen.

In den übrigen Stockwerken und Gebäuden ist laut Vorlage vorgesehen, eine Mischung von Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen einzurichten. Mit der Diakonie Calw gebe es laut Vorlage derzeit Gespräche über eine Kooperation bei der Betreuung der Bewohner.

Noch sei offen, ob sämtliche Gebäude für betreutes Wohnen zur Verfügung stehen sollen, erläutert Andreas Quentin. Möglicherweise könnte eines der Häuser auch Eigentumswohnungen beinhalten.

Sollte dies der Fall sein, könnte auch das Parkplatzkonzept nochmals für Diskussionen im Gemeinderat sorgen. Denn: Für die insgesamt 36 Wohnungen sind lediglich 36 Stellplätze in einer Tiefgarage – mit Zufahrt vom Kreisverkehr – eingeplant, weitere sechs Parkmöglichkeiten sollen Kirche und Diakonie zur Verfügung stehen. Ein Konzept, so schätzt der Ortschaftsrat Hirsau laut Quentin, das zwar für betreutes Wohnen, aber nicht unbedingt für "reguläre" Eigentumswohnungen aufgehen könnte, da hier ein höherer Bedarf an Stellplätzen vermutet werde.

Insgesamt sei das Vorhaben, so heißt es in der Vorlage, "aufgrund seines Umfangs und aufgrund der Lage in der engen Umgebung der denkmalgeschützten Klosteranlage, der Römerklinik und dem Klosterhotel städtebaulich bedeutsam". Bauflächen innerhalb des Ortes zu nutzen, entspreche zudem den Zielsetzungen der Stadtentwicklung – zumal es in Hirsau wegen der topografischen Lage ohnehin vergleichsweise wenige Baugrundstücke gebe.

Sollte der Gemeinderat nun in der kommenden Woche beschließen, einen verbindlichen Bauleitplan aufstellen zu lassen – und das Planverfahren samt der Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden glatt über die Bühne gehen –, könnte die Erschließung des Areals bereits Mitte/Ende 2019 beginnen, so Quentin.

Weidensteige

Auch in der Kernstadt tut sich voraussichtlich bald etwas in Sachen Baulücken – und zwar bei Weiherstraße und Weidensteige.

Dort, wo derzeit noch das ehemalige Druckereigebäude der Kreissparkasse steht, sollen sechs zweigeschossige Doppelhaushälften mit Satteldach entstehen – mit Wohnflächen von rund 140 bis 160 Quadratmetern. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 200 und 325 Quadratmetern. Pro Wohneinheit sind je zwei Stellplätze vorgesehen.

Gegenüber der Weiherstraße ist geplant, fünf Reihenhäuser im hinteren Teil des Grundstücks sowie vier Mehrfamilienhäuser entlang der Straße und eines in zweiter Reihe dahinter zu errichten.

Für die Reihenhäuser ist ein Satteldach vorgesehen, um "einen besseren Übergang zur Bestandsbebauung" zu gewährleisten, heißt es in der Sitzungsvorlage. Für die fünf Wohneinheiten sind zusammen zehn Stellplätze geplant.

Die Mehrfamilienhäuser sollen begrünte Flachdächer, zwei Geschosse sowie ein Dachgeschoss erhalten, das als zurückgesetztes Nicht-Vollgeschoss gilt. Hier sieht das Vorhaben 28 Wohneinheiten mit 42 Stellplätzen vor, von denen 34 in einer Tiefgarage geplant sind.

Der Investor trage im Zuge der Maßnahme übrigens die Kosten für die erforderliche Sanierung der Weiherstraße in diesem Bereich, erläutert Quentin. Dann werde auch ein Gehweg angelegt.

Stimmt der Gemeinderat dem Vorhaben zu und beauftragt die Verwaltung, das Bauleitplanverfahren einzuleiten, müsse nun zunächst das Baurecht gesichert werden, so Quentin. Im Sommer oder Herbst 2019 könnten dann die Erschließungsarbeiten beginnen.