Calw baut Bürokratie ab: Das steckt hinter dem Verkauf der Straßenbeleuchtung

1 Mit dem Verkauf soll die Kostenstruktur transparenter werden und Bürokratie abgebaut werden. Foto: Ralf Klormann

Zum neuen Jahr geht die Calwer Straßenbeleuchtung an zwei städtische GmbHs. Mit dem Schritt will sich die Stadt Verwaltungsarbeit sparen. Der genaue Verkaufspreis steht allerdings noch nicht fest.









Link kopiert



Gerade in der dunklen Jahreszeit ist die Straßenbeleuchtung essenziell wichtig. Sie sorgt für gute Sicht und bei vielen auch für ein Gefühl der Sicherheit. Das ist einfach zu verstehen. Etwas unverständlicher ist aber, was die Stadt mit der Straßenbeleuchtung 2025 vor hat. Die Verwaltung will diese verkaufen – und zwar an sich selbst. Zum 1. Januar gehen die Straßenlaternen an zwei städtische GmbHs.