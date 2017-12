Calw Bald Schluss mit Abzocke am Telefon

In dieser Woche ist nun die Bundesnetzagentur eingeschritten – und hat angeordnet, "dass in Mobilfunknetzen eine kostenlose Preisansage für bestimmte internationale Vorwahlen geschaltet werden muss", hieß es in einer Pressemitteilung. Mobilfunknetzbetreiber und Mobilfunkanbieter müssen diese Anordnung bis spätestens 15. Januar für 22 Länder umsetzen.