Calw Bald Baubeginn für Landratsamt-Anbau

Das Landratsamt braucht Platz. Schon seit Jahren befassen sich die Verantwortlichen der Behörde deshalb mit einem Anbau. 2019 dann kam das Projekt in diversen Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses sowie des Gemeinderats auf den Tisch. Doch so reibungslos, wie sich die Planer das möglicherweise vorgestellt haben, ging der Anbau nicht durch. Vielmehr sorgte er für einen Wirbel, der seinesgleichen sucht. Die Anwohner waren (und sind teilweise) mit dem Vorhaben so gar nicht einverstanden.