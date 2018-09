Calw Bäume als Symbol der Trauer

An beiden Eingängen liegen beispielsweise große "entwurzelte Bäume". Denn das Gefühl, keinen Halt mehr zu haben, ist Trauernden oftmals nicht fremd. Weiter geht es über ein "unwegsames Gelände", wo das Gefühl, keinen festen Boden unter den Füßen zu haben, erlebt wird. Der "Raum für mICH" springe mit seinen hohen Palisaden ins Auge der Besucher, heißt es in einer Ankündigung. Diese Führung wird als Auftakt für weitere Kontaktmöglichkeiten für Trauernde in der ­Diakonischen Bezirksstelle angeboten. Ein neuer Gesprächskreis für Menschen in Trauer beginnt am Dienstag, 6. November, um 17 Uhr.

Kreative Elemente

Es sind acht Gesprächsabende geplant, die jeweils unter einem anderen Thema stehen. Mit inhaltlichen Impulsen und kreativen Elementen wird der Austausch der Erfahrungen und Gefühle in der Gruppe unterstützt. Nach dem ersten Abend können sich Interessierte für eine verbindliche Teilnahme an den weiteren Treffen entscheiden.