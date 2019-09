Calw Bäckerei Raisch plant riesige Erweiterung

Nun beschäftigte sich der Calwer Bau- und Umweltausschuss mit dem Vorhaben, das durch die Bank hinweg als positiv bewertet wurde. Entsprechend beschloss das Gremium einstimmig, dem Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans für das Projekt zu empfehlen und die Verwaltung damit zu beauftragen, das Verfahren einzuleiten.

Die Erweiterung, die auf einer Fläche von mehr als 3000 Quadratmetern geplant ist, soll übrigens nicht nur Produktion und Verwaltung mehr Platz bieten. Darüber hinaus sollen Seminarräume für Mitarbeiter geschaffen werden. In den Obergeschossen sind zudem Eventräume geplant, in denen Backschulungen für Kunden angeboten werden können, um unter anderem "das Bewusstsein für handwerkliche Fertigung und hochwertige regionale Rohstoffe zu stärken", heißt es in der Sitzungsvorlage. Rund 60 neue Arbeitsplätze sollen durch die Erweiterung in Oberriedt entstehen.