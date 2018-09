Calw Bäcker-Duo macht bestes Brot der Welt

Der 24-jährige Calwer kann sein Glück kaum fassen. Unter zwölf Teams aus der ganzen Welt haben er und Plum bei der Bäckerei-Messe "iba" in München den zweiten Platz belegt. Vizeweltmeister also – eine große Ehre für die jungen Bäcker. "Wir haben nicht erwartet, dass wir so erfolgreich sein werden", sagt Raisch. Die Konkurrenz war enorm. Denn in einigen Ländern ist es üblich, dass die Teams für die Vorbereitung des Wettkampfs monatelang freigestellt werden. Raisch und Plum hingegen müssen ganz normal in ihren heimischen Bäckereien mitarbeiten.

Das Training läuft praktisch nebenher. Anders als beispielsweise in China. "Die machen sechs Monate lang, sechs Tage die Woche nichts anderes, als zu trainieren", sagt Raisch. So sicherten sich Zhou Bin und Peng Fudong auch den Sieg. Wenn auch nur ganz knapp. Insgesamt waren 400 Punkte von der Jury zu vergeben, das deutsche Team hatte am Schluss gerade mal zwei weniger als das aus China. "Verdient", findet Raisch. "Sie waren einfach einen Tick besser." Nicht unbedingt hinsichtlich des Geschmacks, erinnert er sich an die Jury-Bewertung, aber eben in Sachen Optik.

Kaum zu glauben, wenn man das sogenannte Schaustück des deutschen Teams betrachtet. Ein Transformer, vollständig essbar aus Roggenmehl und Zuckerwasser. Passend zum Thema der diesjährigen "iba": "Universum". "Es hat alles einwandfrei funktioniert", berichtet Raisch.