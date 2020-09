Calw Autofahrer in Altstadt fahren selten Schritttempo

Immer wieder gibt es Beschwerden vonseiten der Bürger

An wohl keiner anderen Stelle in Calw scheinen die Verkehrsregeln zu häufig missachtet zu werden wie im verkehrsberuhigten Bereich zwischen Marktbrücke und Rathaus. Das sorgt bei den Fußgängern für viel Frust. Irene Stamer, Leiterin des Calwer Ordnungsamtes, bestätigt: "Beschwerden zu diesem Bereich werden aus der Bevölkerung immer wieder an den Gemeindevollzugsdienst herangetragen."