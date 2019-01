Calw Auswahl zeigt ganze Bandbreite auf

Welche Projekte schlussendlich zum Zug kommen, hängt von der Projektbewertung jedes einzelnen Antrags ab. "Am Ende setzen sich die Projekte durch, die den größten Beitrag zur Umsetzung der für die LEADER-Region Nordschwarzwald formulierten Entwicklungsziele leisten", erläutert die Geschäftsführerin der LEADER-Aktionsgruppe Dajana Greger.

Zu den Handlungsschwerpunkten von LEADER im Nordschwarzwald gehören unter anderem die Förderung nachhaltiger Naturerlebnis- und Gesundheitsangebote im Tourismus, die Förderung der regionalen Holzbaukultur und der Einsatz von heimischem Holz insbesondere der Weißtanne sowie die Sicherung der Lebensqualität für Jung und Alt.

Passend zum Thema "regionale Holzbaukultur" und "Förderung der Weißtanne" als Charakterbaum des Schwarzwaldes stand im Anschluss an die Sitzung eine Besichtigung des Christleshof in Baiersbronn auf dem Programm. Hausherr und Zimmermeister Ernst Schleh öffnete eigens zu diesem Anlass die Pforten seines Hofes, dessen ältester Teil 1634 errichtet wurde und den er 1993 erworben hat. Seitdem hat er den Hof mit viel Liebe und Sachverstand in traditioneller Bauweise renoviert und zu einem Wohnhaus umfunktioniert. So gab es für die Mitglieder der LEADER-Aktionsgruppe viel Wissenswertes zur Holzbaukultur im Nordschwarzwald aber auch über den Beruf des Zimmerers zu erfahren. Der Christleshof ist eines der ausgewählten Projekte, die auch im Handbuch "Holzbaukultur Nordschwarzwald" beschrieben werden, einem LEADER-Kooperationsprojekt der Architektenkammer Baden-Württemberg, Kammergruppe Nordschwarzwald, den beiden Landkreisen Calw und Freudenstadt sowie den beiden Pilotkommunen Bad Wildbad und Baiersbronn.

LEADER (englischsprachiges Akronym von französisch "Liaison entre actions de développement de l’économie rurale" auf Deutsch: "Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft") ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. Lokale Aktionsgruppen erarbeiten vor Ort Entwicklungskonzepte. Ziel ist es, die ländlichen Regionen Europas auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen.

Das LEADER-Aktionsgebiet Nordschwarzwald besteht aus 24 Städten und Gemeinden und liegt in den zwei Landkreisen Calw und Freudenstadt. Im Fördergebiet leben rund 119 000 Einwohnerinnen und Einwohner auf einer Fläche von 1123 Quadratkilometern. Verwaltungstechnisch ist es dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet.

Das Regionale Entwicklungskonzept der LEADER-Aktionsgruppe Nordschwarzwald beinhaltet folgende fünf thematische Handlungsfelder: Naturerlebnis und Gesundheitsförderung im Tourismus; Landschaft und Natur – Erhalten und Gestalten; Bauen mit heimischem Holz; Lebensqualität für Jung und Alt; Junge Menschen auf neuen Wegen