Calw Austausch der Technik

So regte zum Beispiel Ralf Recklies (SPD) an, die Anlagen zunächst provisorisch wiederherzustellen und einen Austausch erst vorzunehmen, wenn feststehe, ob und wenn ja in welcher Form eine Umgestaltung des Platzes anstehe. OB Ralf Eggert gab dabei zu bedenken, dass man in dieser Frage seit einiger Zeit auf der Stelle trete. So hatte in der Vergangenheit kein Vorschlag eine Mehrheit gefunden. Eggert versprach jedoch, den Stand in Sachen Marktplatzgestaltung noch vor der Sommerpause im Gemeinderat vorzustellen. Bis dahin müsse die Stromversorgung aber erneuert werden, da sonst Veranstaltungen auf dem Marktplatz ausfallen könnten.

Am Ende stimmte das Gremium einstimmig dafür, die Maßnahme umzusetzen. Geplanter Baubeginn ist spätestens im Juni.