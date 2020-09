Calw Ausschuss diskutiert über Verbot von Steingärten

Flora und Fauna wird beeinträchtigt

Für die einen sehen sie schön aus, sind auch als gestalterisches Element gedacht, für die anderen sind sie gefährlich. "Mittlerweile sind mindestens 15 Prozent aller deutschen Vorgärten versiegelt", ist auch in der Sitzungsvorlage des Gremiums zu lesen. Das habe, führt die Verwaltung weiter aus, eine ganze Palette an negativen Effekten: Die umliegende Flora und Fauna werde beeinträchtigt, die Artenvielfalt gehe wegen der schnellere Erhitzung zurück und die Bodenökologie werde belastet. Daher müsse man auch hier in Calw Aufklärungsarbeit betreiben, befand Andreas Quentin, Fachbereichsleiter Planen, Bauen und Verkehr. Man habe einen Flyer erstellen lassen, um die Bevölkerung bei dem Thema zu sensibilisieren.