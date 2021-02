Calw Ausgangssperre ab Freitag von 21 bis 5 Uhr

Da die Inzidenz des Landkreises Calw in den vergangenen sieben Tagen deutlich über 50 (am Donnerstag bei 91,7) lag und weiterhin ein diffuses Ausbruchsgeschehen herrsche, sei in Abstimmung mit den Bürgermeistern der Kreiskommunen beschlossen worden, diese Maßnahme zu treffen. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, zumal der Landkreis Calw andere strukturelle Gegebenheiten hat als urbane Räume. Doch auch unter Berücksichtigung von aktuellen Ausbruchsgeschehen sind die Fallzahlen nach wie vor zu hoch, um von einer Entspannung der Situation sprechen zu können", so Landrat Helmut Riegger.

Im Landkreis Calw wurden am Donnerstag 18 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell befinden sich in den Kliniken im Landkreis Calw 32 Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, in stationärer Behandlung – fünf davon auf der Intensivstation.