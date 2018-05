Calw Aus Leerstand wird richtiges Familienprojekt

Calw-Holzbronn. "Zimt­schnecke" soll es heißen. Und wie der Name schon sagt, wird es dort an jedem Öffnungstag selbst gebackene Schneckennudeln geben. In allen Variationen. Weil Hakenjos in Hohenheim Kommunikationswissenschaften studiert, wird ihr Café nur am Wochenende und an Feiertagen geöffnet sein. Nebenbei hat sie nämlich auch noch ein eigenes Pferd zu betreuen. Langweilig wird der jungen Frau also sicherlich nicht.

Doch wie kommt eine 21-Jährige überhaupt dazu, ein Café zu eröffnen? "Ich wohne direkt nebenan und wurde oft von Wanderern gefragt, ob es hier ein Café gibt", erzählt sie. Denn die "AugenBlick-Runde", ein Wanderweg, führt geradewegs am Rathaus vorbei. Viele Wanderer vermissen offenbar einen Ort, an dem sie nach einer langen Tour einkehren können.

"Und es hat noch zwei Gründe", erklärt Hakenjos. "Ich liebe die Gestaltung von Räumlichkeiten und ich liebe das Backen." Beste Voraussetzungen also für das Café "Zimtschnecke".