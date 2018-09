Calw Auftritt auf internationalem Parkett

Nordschwarzwald. Die WFG versteht sich als Schnittstelle zu Projektentwicklern wie Investoren und vermarktet die Region als attraktiven Standort. Die Spitzenregion der Präzisionstechnik und nachhaltigen Werkstoffe biete ideale Rahmenbedingungen sowie Zugang zum internationalen Markt für eine planbare Zukunft, heißt es in einer Pressemitteilung der WFG.

Die deutsche Wirtschaft boomt nach wie vor. Prosperierende Städte und Regionen brauchen vor allem Raum für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Prozesse in Industrie, Handel und Gewerbe. Die Metropolen der Republik platzten aus den Nähten, und die Profiteure seien die Städte und Gemeinden im ländlichen Raum, betont die WFG.

Grund genug für die Akteure im Nordschwarzwald, sich in diesem Jahr erneut mit einem schlagkräftigen Auftritt der Region auf dem internationalen Messeparkett der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München zur präsentieren. Rund 40 000 Besucher aus über 80 Ländern erwarten die Veranstalter in diesem Jahr wieder in der bayerischen Metropole, die zum globalen Gewerbeimmobilien-Hotspot avanciert.