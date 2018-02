Calw Aufgaben

Erster Fachtag-Termin steht bereits fest

Für die Fachtage wird eine Kooperation mit dem Landratsamt angestrebt. Wie Hummel ankündigte, sollen diese an wechselnden Orten im Kreis stattfinden. Der erste Fachtag behandelt das Thema "Alter – Mensch – Philosophie" und ist für Donnerstag, 22. März, ab 13.30 Uhr im Parksaal des Bad Liebenzeller Bürgerzentrums in Zusammenarbeit mit der Stiftung Sophi Park geplant. Gastredner ist Hans-Werner Wahl, Altersforscher aus Heidelberg. Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernimmt Landrat Helmut Riegger.

Wahl wird unter anderem folgende Fragestellungen beleuchten: Welches sind die Herausforderungen des höheren Alters heute? Wie muss sich das Verständnis vom Altern ändern? Wie kann man sich ganz individuell auf das Altern vorbereiten? Der Vortrag mit Diskussion beginnt um 14 Uhr. Nach einer Kaffeepause ab 15.30 Uhr folgt um 16 Uhr eine Führung im Sophi Park. Der Abschlussempfang mit Imbiss ist ab 17.30 Uhr vorgesehen. Die Teilnahme am Fachtag kostet fünf Euro. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 07052/40 80 oder unter der Mailadresse weiss@bad-Liebenzell.de entgegen genommen.

Wie der Vorsitzende in der Ausschusssitzung weiter erläuterte, soll es künftig in Landkreiskommunen ohne Seniorenrat so genannte Seniorenbeauftragte geben, die von der jeweiligen Gemeindeverwaltung zu berufen seien. Diese würden in das Netzwerk des KSR einbezogen.

Aktivierende Hausbesuche geplant

Die Wohnraumberatung ist ein weiteres Thema, das dem KSR am Herzen liegt. Künftig soll es vier statt zwei Berater in diesem Bereich geben und das Angebot, das bislang im Vergleich zu anderen Landkreisen kaum in Anspruch genommen wurde, breiter bekannt gemacht sowie angekurbelt werden.

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) sollen außerdem aktivierende Hausbesuche für Senioren gestartet werden. Ein erster Kontakt mit dem DRK-Ortsverein Nagold/Wildberg ist laut Hummel bereits sehr ermutigend. Ziel sei es, ältere Menschen, die die eigenen vier Wände nicht mehr verlassen können, in ihrer Alltagskompetenz zu stärken. Wöchentlich für eine Stunde sollen Übungen zur Sturzprophylaxe, Gedächtnistraining, die Verbesserung der Koordination sowie Mobilität und vor allem das persönliche Gespräch im Mittelpunkt stehen.

Da die ehrenamtliche Arbeit des Kreisseniorenrats enorm wichtig für das Gemeinwesen sei, wie die Landkreisverwaltung hervorhob, soll der Verein dieses Jahr mit 5000 Euro unterstützt werden. Dem stimmte der Sozialausschuss zu.