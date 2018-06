Calw Auf Hesses Spuren ins Teinachtal

Genuss soll im Vordergrund stehen

Das ist auch der Grund, warum Wanderführer Jürgen Rust und seine Frau Gabi, Telefon 07051/1 23 55, Interessierte auf eine außergewöhnliche Tour mitnehmen. Nach dem Motto "Öffne weit all deine Sinne und freue dich der schönen Dinge" soll der Genuss im Vordergrund stehen. Dazu gibt es auch einige Überraschungen. Dabei erfahren die Wanderer viel über die heimische Natur und einiges über den berühmten Dichter, seine Gedichte, sein Leben und seine Stationen in seiner Heimat. Die Tour ist circa zwölf Kilometer lang und es sind 280 Höhenmeter zu überwinden. Treffpunkt ist um 11 Uhr in Calw auf dem Marktplatz.

Am Ende der Tour in Bad Teinach erlebt die Gruppe die Wahl zur Wasserkönigin, die von Entertainer Hansy Vogt moderiert wird. Für Bewirtung ist gesorgt. Um 17 Uhr fährt ein Bus die Wanderer zurück nach Calw zu den Haltestellen Heumaden, Bauknecht, Stammheim, ZOB, Wimberg, Alzenberg und Altburg. Der Fahrpreis beträgt für Mitglieder vier Euro und für Nichtmitglieder sechs Euro. Alle Fußballbegeisterten dürfen jedoch auch in Bad Teinach zum Public Viewing bleiben und sich das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko anschauen.