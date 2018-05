Calw Auf alten Hirtenpfaden die magische Kanaren-Insel durchwandert

Der Tag darauf brachte mit der Nordküste das angeblich "gesündeste Klima der Welt" und viel Wissenswertes über die Agrarwirtschaft, über den faszinierenden Terrassenbau und die einmalige Flora, deren Duft teilweise betörend anmutete. Ganz Mutige wollten noch zum Schluss die Füße im Atlantik kühlen, doch eine mächtige Welle machte ganze Arbeit und begrub die Calwer in voller Montur unter sich.

So vom Wasser angetan, ging es am nächsten Tag auf Wal- und Delfin-Beobachtungstour. Große Tümmler ließen sich nicht lange bitten und zeigten ihre Show. Grindwale und sogar Meeresschildkröten machten den Calwern die Aufwartung. Angela, die Eignerin des Schiffes, die aus Calw kommt, ließ es sich nicht nehmen, noch einen leckeren Thunfisch auf dem Schiff zu grillen, dazu die berühmten "papas arrugades" (Kartoffeln mit Salzkruste) und nicht fehlen durfte natürlich ein süffiger Sangria.

Nach diesem "Ruhetag" stand der letzte Regenwald Europas auf dem Programm, der auch das grüne Herz der Insel genannt wird. Auf dieser botanisch geführten Wanderung gab es viele Informationen über die Vielfalt der Mose, Flechten und Bäume. Dieser Nebelwald ist ein einzigartiges Weltkulturerbe der Menschheit. Der Höhepunkt des Tages war jedoch die Besteigung des mit 1487 Metern höchsten Berges La Gomeras, dem "Pico del Garajonay" mit einem grandiosen Panoramablick bis nach Teneriffa. Der Tag darauf führte die Gruppe in den Süden der Insel. Abenteuerlich, die Straße weit nach oben, mit immer wieder schwindelerregendem Blick bis zum Meer. Der Startpunkt der Wanderung in das berühmte Palmental war auf einer Höhe von mehr als 800 Metern. An wilden Agaven, Feigen- und Mandelbäumen, durch über Jahrhunderte angelegte Terrassenfelder, führte der Weg in das Fischerdorf Santiago, wo die Calwer nach diesem heftigen Abstieg noch am Strand die Seele baumeln ließen.

Spektakuläre Ausblicke

Am letzten Tag stand der wilde Nordwesten auf dem Programm. Wieder ging es mit dem Bus hoch hinaus zum Startpunkt unterhalb des Roque Agando, einem Relikt aus der vulkanischen Zeit La Gomeras. Spektakuläre Aus­blicke und die ganze Pracht des Frühlings in allen Farben waren steter Begleiter beim Abstieg in das Vallehermoso (genannt das wunderschöne Tal). Ein kleiner Rundgang durch dieses zauberhaft verwinkelte Dorf, in dem es scheint, als wäre hier die Zeit stehen geblieben. Noch eine kleine Erfrischung und es ging zurück ins Hotel. Wer sich aber auf einen ruhigen Abend eingestellt hatte, sah sich mächtig getäuscht, denn Ingrid mit Tochter Angela warteten mit einer dicken Überraschung auf: Eine einheimische Kapelle sorgte dafür, dass der Abschluss der Wanderwoche feurig wurde und das Tanzbein trotz vieler Kilometer und Höhenmeter zu spanischer Musik noch fleißig geschwungen wurde.