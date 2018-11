Calw Auf Achterbahn der Emotionen unterwegs

C alw. Das Thema selbst lebt ewig. Trotz, nein, gerade weil es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Es kommt darauf an, wie der jeweilige Zuschauer tickt. Ein Mann und eine Frau lernen sich in einer Bar kennen. Es wird geflirtet und getrunken. Es musste so kommen, wie es eben immer kommt. Oder doch nicht?

Wollte man während des Stücks als Zuschauer die Lösung erkannt haben, wendete sich das Blatt. Man musste seine Gedanken immer wieder neu einstellen. Die Protagonisten fuhren in der Achterbahn der Emotionen. Ein begeistertes Calwer Publikum fuhr mit. Das vermutete Ende war dann noch einmal anders als gedacht.

Wie gesagt, es begann doch alles wie "immer". Älterer Herr (Pierre), verheiratet, baggert junge Frau (Juliette) an. Stopp! War nicht eher sie es, die mit ihm spielte? Wurde nicht er, genau nach Plan, eingenommen? Der letzte Drink wollte in seinem Appartement getrunken werden. Hier nahm das Spiel so richtig Fahrt auf. Die Dialoge gewannen an Dynamik. Aus dem wortwitzigen Hin und Her schälte sich Überraschendes heraus.