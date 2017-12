Calw Auch Historiker aus den USA interessieren sich fürs Kloster

Großer Unterstützerkreis

Johannes Waldschütz aus Stockach und Johannes Krämer aus Freiburg befassten sich mit Güterübertragungen an das Hirsauer Kloster. Durch Schenkungen sollte eine soziale Bindung mit dem Kloster zum Ausdruck gebracht werden. Im Gegenzug verpflichteten sich die Mönche, für das Seelenheil der Schenkungsgeber zu beten. Auffallend ist, dass Hirsau einen weit die Region überschreitenden Unterstützerkreis hatte. In der Hochphase des Investiturstreits kommen die Schenkungen ausschließlich von den Anhängern der päpstlichen Partei.

Franziska Quaas aus Hamburg analysierte einen Brief Abt Wilhelms an den Gegenkönig Hermann von Salm. Inhalt des Briefes ist die Rechtfertigung der Selbstinvestitur der Hirsauer Äbte, was die sächsischen Bischöfe als Provokation auffassten. Inhalt wie auch Formulierungen lassen klar erkennen, dass Wilhelm hier ganz im Geiste Papst Gregors VII. agiert.

Weitere Referatsthemen des dicht gedrängten Programms waren das wissenschaftliche, insbesondere das astronomische Lebenswerk Abt Wilhelms, Hypothesen zu Architekturproportionen im hochmittelalterlichen Kirchenbau in Anlehnung an den Tempel Salomos sowie die musikalisch-literarische Überlieferung an verschiedenen Orten der Reformbewegung, die seit der Rekonstruktion des Hirsauer "Liber Ordinarius" durch Felix Heinzer enorme Fortschritte gemacht hat.