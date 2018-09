Calw Auch das soziale Umfeld braucht Hilfe

Die Fachstelle Sucht steht diesen Menschen daher mit Rat und Tat zu Seite – bei Bedarf vor, während und nach einer Therapie, so der Suchtkranke sich denn auf eine einlässt. Dabei, so erläutert Heinrich, gehe es unter anderem darum, den Angehörigen zu vermitteln, was sie für den Betroffenen, aber auch für sich selbst tun können. Ein Beispiel: "Ich habe nicht das Recht, den Angehörigen zu sagen, wo ihre rote Linie ist", sagt der Suchtberater. Die Fachstelle könne aber helfen, diese selbst gesetzte "rote Linie" – also was man im Umgang mit dem Suchtkranken nicht mehr bereit ist mitzumachen – einzuhalten. Darüber hinaus versuche die Fachstelle, den Angehörigen wieder beizubringen, an sich selbst zu denken und sie zu festigen.

Eine große Hilfe seien dabei die Selbsthilfegruppen, die die Einrichtung anbietet. Hier würden die Ratsuchenden auch mit anderen Angehörigen, aber auch mit Suchtkranken in Kontakt kommen, könnten Einblick in die Perspektive des anderen erhalten und von den Erfahrungen der Gruppenmitglieder profitieren. Frauen können in die Frauengruppe gehen, die Paargruppe kann von Paaren gemeinsam besucht werden und auch das Kontaktcafé steht Angehörigen offen, wenn sie über das Erlebte sprechen wollen.