Calw Auch an Feiertagen immer im Einsatz

Calw. "Unsere Mitarbeiter sind jeden Tag in der Innenstadt und mindestens zwei Mal pro Woche in den Stadtteilen unterwegs", sagt Gunzenhäuser. Jeder der mehr als 100 Mülleimer in der Innenstadt werde normalerweise zwei- bis dreimal täglich kontrolliert. Sogar am Wochenende sowie an den gerade zurückliegenden Feiertagen sei jemand im Einsatz gewesen.

Zwei Themen jedoch machen den Mitarbeitern des Baufhofs das Leben schwer. Erstens: Das Entsorgen von privatem Hausmüll in den öffentlichen Eimern. "Manche Bürger haben sich wohl angewöhnt, schnell nach der Leerung mit ihren bereitgestellten Müllpäckchen die Eimer aufzusuchen und so die Leerungsgebühren für die Hausmülltonnen einzusparen", sagt Gunzenhäuser. Und zweitens: Das Entsorgen von sperrigen Verpackungen wie Pizzakartons, Schuhschachteln, Sixpacks und Ähnlichem. "Beides führt sofort zur Verstopfung der Einwurföffnungen und zum Überlaufen."

Auch über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr seien das wieder die häufigsten Gründe für übervolle Eimer gewesen – gerade weil die Verpackungen von Feuerwerk und Böllern viel Platz eingenommen hätten. "Sofern sie nicht sowieso auf der Straße stehen gelassen wurden", fügt Gunzenhäuser hinzu.