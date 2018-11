Calw Atemberaubendes Tempo, Komplexität, zeitlose Schönheit

Mal episch, dann lyrisch, ungeduldig oder zögerlich, trist oder aufschäumend vital regte die Musik die Fantasie der Zuhörer an und erweckte Bewunderung für ihre tiefgängige Authentizität.

Kaum zu glauben, welche stilistisch-technischen Hürden die Alte Musik an die heutigen Interpreten stellt. Die historische Aufführungspraxis, die sogar zu einem Wissenschaftszweig aufgestiegen ist – Dorothee Oberlinger leitet das Salzburger Institut für Alte Musik – beschäftigt sich mit der künstlerischen Auffassung der Alten Musik und vergegenwärtigt ihre versteckte Komplexität sowie zeitlose Ästhetik und Schönheit.

Oberlinger bewies ihre technische Perfektion und musikalische Sensibilität besonders deutlich in den Variationen für Flöte Solo von Marin Marais, die zu einem Feuerwerk aus meisterlicher instrumentaler Fertigkeit und Klang-Fragilität im atemberaubenden Tempo aufstiegen. Ihre Virtuosität erreichte in einer Sonate von Corelli ein geradezu diabolisches Niveau. Das Arrangement der Themen von Antonio Vivaldi und Arcangelo Corelli "The noise of Folly" interpretierte das Ensemble in voller Besetzung. Viele Zuhörer lächelten ungläubig angesichts der perfekten und charakterstarken Spiel-Symbiose. Letztendlich explodierte die Publikumsbegeisterung in einem lange anhaltenden Applaus. Mehrmals auf die Bühne zurückgerufen, revanchierten sich die Ausnahme-Musiker mit zwei Zugaben.