Calw Arbeiten an B  295 haben begonnen

Von Althengstett aus

In der Gegenrichtung weisen Verkehrsschilder bereits kurz nach der Abzweigung zur Fuchsklinge darauf hin, dass nur Anlieger, die nach Heumaden möchten, diese Strecke nutzen dürfen. In den Stadtteil hinein fließt der Verkehr hier wie gewohnt über die Heinz-Schnaufer-Straße. Wer aus Heumaden heraus in Richtung Calw will, kann über die Staelinstraße und die Breite Heerstraße fahren. Abbiegen ist an der Kreuzung bei der Fußgängerbrücke aber nur nach rechts erlaubt. Und auch, wer aus dem Gewerbegebiet kommt, an der Shell-Tankstelle vorbei, hat nur eine Möglichkeit: nach rechts, Richtung Althengstett.

An diesem Nachmittag ist die neue Regelung offenbar noch nicht allen Verkehrsteilnehmern klar. Ein Autofahrer biegt oben an der Kuppe nach links ab in Richtung des Welschen Häusles – eindeutig verboten. Wie die B 295 ist auch dieser Weg für die Dauer des ersten Bauabschnitts als Einbahnstraße ausgewiesen. Und nur wenig später quert ein anderer Autofahrer die Kreuzung an der Shell-Tankstelle und fährt in die Breite Heerstraße.

Kreuzungen vermeiden

Was auf den ersten Blick verwirrend und labyrinthisch scheint, hat durchaus System. "Wir wollten vermeiden, dass es Kreuzungsverkehr gibt", erklärt Seydt auf Anfrage. Deshalb führten die Umleitungen von und nach Heumaden aneinander vorbei. Kreuzungen würden immer für Verzögerungen sorgen; man sei aber bestrebt gewesen, den Verkehr am Fließen zu halten.

Am ersten Tag der Baustelle scheint das bis zum späten Nachmittag auch gelungen zu sein. Zu den Hauptverkehrszeiten wird jedoch vermutlich mit Behinderungen und Staus zu rechnen sein.

Die Sanierung des gesamten Straßenabschnitts dauert rund drei Monate. Der zweite Bauabschnitt von der Einmündung der Heinz-Schnaufer-Straße bis zur Einmündung der Kreisstraße 4310 wird voraussichtlich am 16. Juli beginnen. Von Althengstett kommend wird die Strecke Richtung Heumaden dann bis zum Ende der Baumaßnahme komplett gesperrt; die Umleitung erfolgt überörtlich über Ottenbronn und Hirsau.

Für Nicht-Anlieger Heumadens gilt diese überörtliche Umleitung übrigens bereits schon jetzt.