Calw Anwohner wehren sich gegen neue Busstrecke in Heumaden

Die Idee, die Buslinie 630 zu erweitern, hat mittlerweile eine lange Vorgeschichte hinter sich. Bereits im Oktober 1999 war das Thema erstmals im Rahmen einer Bürgerversammlung angesprochen worden, berichtet Calws Oberbürgermeister Florian Kling im Gespräch mit unserer Zeitung. Rund ein Jahr später sei eine Begehung mit dem Stadtteilbeirat erfolgt und auch im Schlussbericht der Verkehrsuntersuchung Heumaden aus dem Jahr 2003 finde sich die neue Buslinie.

2004 war das Vorhaben erneut Thema bei einer Bürgerversammlung in Heumaden. Damals war noch angedacht, die Strecke über die Breslauer Straße in die Waldenserstraße zu führen und von dort weiter in die Heinz-Schnaufer-Straße. Das geht aus einem Bericht unserer Zeitung vom 4. November 2004 hervor. 2016 wurde das Projekt in den Nahverkehrsplan des Landkreises aufgenommen. Dieser verfolgt das Ziel, eine möglichst flächendeckende Versorgung mit Nahverkehr zu gewährleisten.

"Der Impuls kam aus dem Stadtteil"

Doch wie kam es überhaupt zur Überlegung, die Buslinie anzupassen? "Der Impuls kam aus dem Stadtteil", bekräftigt OB Kling. Da der Wunsch sowohl für die Stadt als auch das (für den Nahverkehr verantwortliche) Landratsamt nachvollziehbar gewesen sei – und es sich bei der Linie 630 laut Landratsamt zudem um die am stärksten frequentierte Busverbindung des Landkreises handle – habe es nahe gelegen, hier eine Erweiterung anzuschieben. Für Kling ist insofern klar: Es handelt sich um einen jahrelangen Prozess, bei dem auch immer wieder Bürger beteiligt wurden. Dies dürfe jetzt nicht einfach ignoriert werden.

Viel Zeit ist seit den ersten Ideen vergangen. Nun endet am kommenden Montag die Ausschreibungsfrist für interessierte Unternehmen, die den Busbetrieb übernehmen wollen – inklusive der neu eingeplanten Strecke in Heumaden. Ein Prozess, der sich nicht mehr aufhalten lässt. Liegen die Ausschreibungsergebnisse vor, so erklärt Kling, geht es in die Verhandlungen mit den Unternehmen.

Bus fährt jede halbe Stunde

Geplant ist, die Busse etwa halbstündig verkehren zu lassen; ab 19 Uhr sowie am Wochenende stündlich – und zwar von etwa 6 bis 0 Uhr, am Wochenende sogar bis 1 Uhr.

Die genauen Zeiten hingen jedoch noch vom Ausschreibungsergebnis sowie den folgenden Verhandlungen mit den Unternehmen ab, erläutert Kling. Verträge würden darüber hinaus flexibel gestaltet, sodass die jeweiligen Zeiten und auch die Taktung angepasst werden könnten. "Es ist völlig klar, dass, wenn man ein neues Angebot schafft, dieses nicht in Stein gemeißelt ist", unterstreicht der OB.

Viele Heumadener sind von den vorliegenden Plänen allerdings alles andere als begeistert. Mehr als 100 Anwohner des betroffenen Gebiets haben sich mittlerweile an einer Unterschriftenaktion beteiligt, um sich gegen das Vorhaben zu wehren. In einem Schreiben an Bezirksbei- und Gemeinderäte sowie die Stadtverwaltung, das unserer Zeitung vorliegt, tragen die Gegner ihre Bedenken vor und sprechen teils harte Vorwürfe aus.

Anwohner fühlen sich übergangen

Demzufolge werde über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden, "ohne jeden Versuch zu unternehmen einen Konsens beziehungsweise eine Kompromisslösung zu finden". Niemand habe mit den Anwohnern gesprochen oder diese auch nur vorab informiert. Ein solches Vorgehen entbehre "jeglicher Grundlage für Verständnis, Bürgernähe und Demokratie".

Die Gegner befürchten durch die neue Buslinie zusätzlichen Lärm, Schmutz, eine höhere CO2-Belastung und nicht zuletzt eine "erheblich verschärfte Parksituation". Auch der "immense Kostenrahmen", den das Projekt mit sich bringe, werde nicht offen kommuniziert. Obgleich die Unterzeichner der Unterschriftenaktion alle betroffen seien, werde keines der vorgebrachten Anliegen ernst genommen. Es ist die Rede von einem Skandal, der in einer Diktatur zu erwarten sei, nicht jedoch von einer demokratischen Stadtvertretung.

Werden Feuerwehr und Rettungsdienst behindert?

Auch das Sicherheitsrisiko, das wegen potenziell wegfallender Parkplätze entstehe – "durch die daraus resultierenden vollgestopften Nebenstraßen", wo Feuerwehr und Rettungsdienste behindert werden könnten – werde wohl nicht berücksichtigt.

"Wir haben unsere Ablehnung mehr als einmal zum Ausdruck gebracht, Terminvorschläge zum Konsens vorgeschlagen, Konzepte über Alternativen ausgearbeitet", heißt es zudem. Nichts davon sei wahrgenommen worden.

Und: Der Bezirksbeirat habe eigenmächtig einen Beschluss gefällt, der die Erweiterung der Buslinie 630 letztlich ermögliche.

Schwere Vorwürfe stehen im Raum

Nicht zuletzt, so erklärte einer der Betroffenen in einem Telefonat, gebe es noch viele offene Fragen, beispielsweise hinsichtlich der tatsächlichen Machbarkeit eines Busverkehrs auf dieser Strecke, die bislang nicht beantwortet seien.

Schwere Vorwürfe stehen derzeit also im Raum. OB Kling äußerte sich dazu in einem Gespräch. So erklärte der Oberbürgermeister, dass sich die Parkmöglichkeiten, die durch den neuen Streckenverlauf wegfallen würden, an maximal zwei Händen abzuzählen seien – vorausgesetzt, dass es sich um regelkonforme Abstellflächen handle. Regelkonform kann ein Fahrzeug dann parken, wenn mindestens 3,05 Meter der Fahrbahn frei bleiben. Dieser Wert ergibt sich aus Paragraf 32 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. Dort ist geregelt, dass ein Fahrzeug oder Anhänger maximal 2,55 Meter breit sein darf. Dazu kommt ein Sicherheitsabstand von je 25 Zentimetern pro Seite, um die sichere Durchfahrt zu ermöglichen. Eine Behinderung von Rettungsdiensten ist insofern per se bereits verboten.

Zu den Kosten für die Stadt Calw erklärte Kling, dass sich diese auf das Einrichten der Haltestellen beschränken würden und sich voraussichtlich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen würden.

OB begrüßt erweiterte Buslinie

Hinsichtlich des Themas Bürgerbeteiligung führte der OB aus, dass es eine solche in den vergangenen 20 Jahren, seit das Projekt angedacht wurde, mehrfach gegeben habe. Dies bedeute aber selbstverständlich nicht, dass man nicht dennoch mit den Betroffenen sprechen und gemeinsam Lösungsmöglichkeiten erarbeiten wolle.

Einen Beschluss des Bezirksbeirats, der die neue Buslinie gewissermaßen "durchdrückte", habe es übrigens gar nicht gegeben. Da der Nahverkehr in der Zuständigkeit des Landkreises liegt, hätte ein solcher Beschluss ohnehin keine bindenden Folgen gehabt. Dennoch betonte der OB, dass die Stadt eine erweiterte Buslinie begrüße, auch, wenn man selbst nicht direkt mitbestimmen dürfe.

Bereits in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in dieser Woche wurde der Sachverhalt kontrovers diskutiert.

Trotz Kritik Verständnis für Ablehnung

Unter anderem Evelin Menges (SPD) wertete die extreme Ablehnung der Anwohner dabei als "sehr, sehr schlimm". Immer wieder sei in Stadtteilbeiratssitzungen der Wunsch nach einer Erweiterung der Buslinie aufgekommen. Und gerade für ältere Menschen, die beispielsweise zum Friedhof möchten, könne dies eine Erleichterung darstellen. "Ich muss an die Jungen denken, ich muss aber auch an die Alten denken", bekräftigte sie. Darüber hinaus gebe es auf der Heumadenseite kaum Parkplätze für die geplante Haltestelle der Hesse-Bahn, die durch eine erweiterte Busstrecke besser angebunden werden könnte. Nicht zuletzt sprach sie sich aus Klimaschutzgründen für den Nahverkehr aus – und äußerte zudem deutliche Kritik. Denn während die Kinder bei "Fridays for Future" auf die Straße gingen, um genau dafür zu kämpfen, wehrten sich die Eltern gegen mehr Busverkehr.

Dennoch hatte sie auch Verständnis für die Ablehnung der Betroffenen und bezeichnete die Situation als "zweischneidiges Schwert". Und dennoch: Würde stets der Widerstand bestimmter Gruppen Projekte verhindern, die einer großen Anzahl anderer Menschen Vorteile bringen könnten, "dann hätten wir wohl auch diese Neubaugebiete in Heumaden nicht", gab sie zu bedenken.

Zu spät, um Projekt zu stoppen

Auch Irmhild Mannsfeld (Neue Liste Calw) unterstrich, für wie wichtig sie das Vorhaben halte. "Es gibt sehr viele Leute, die sind auf den Nahverkehr angewiesen", betonte Mannsfeld. Zudem machte sie ihrem Ärger Luft, dass "viele Bürger Kommunalpolitik überhaupt nicht interessiert" – bis es einen selbst betreffe. Es sei lange genug Zeit gewesen, um sich aktiv einzubringen. Im Hinblick auf die Buslinie bezeichnete sie es als "einfach zu spät", dieses Projekt nun zu stoppen.

OB Kling räumte ein, dass durch die neue Busstrecke Parkplätze wegfallen und dadurch Autofahrer in Nebenstraßen ausweichen könnten. Klar sei: "Heumaden ist überfüllt mit Autos", stellte er fest. Um dies zu ändern, müsse den Menschen aber eben auch ermöglicht werden, auf Fahrzeuge zu verzichten – und dazu wiederum brauche es entsprechenden Nahverkehr.

Dieter Kömpf (Freie Wähler) und Jürgen Ott (Gemeinsam für Calw) zeigten sich angesichts des massiven Widerstands skeptisch, ob die geplante Buslinie überhaupt der richtige Weg sei. "Wir machen das ja für den Bürger", meinte Kömpf. Sollte es aber nicht gewünscht sein, müsse das ganze vielleicht überdacht werden oder zumindest mit den Betroffenen ausgearbeitet werden. Politik dürfe schließlich nicht "zum Selbstzweck, sondern dass die Leute zufrieden sind", betrieben werden.

Plan: mit Betroffenen ins Gespräch kommen

Ob es sich bei jenen Leuten allerdings um die Mehrheit handle, nur, weil der Widerstand von dort nun lautstark geäußert werde, stellte unter anderem Kling zumindest infrage. Senioren oder Friedhofsbesucher beispielsweise, die den Bus befürworten, meldeten sich vielleicht gar nicht – und hätten auch keine Lobby.

Wichtig sei es jetzt auf jeden Fall, mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen, hob der OB hervor – auch, wenn sich der Prozess im Moment nicht stoppen lasse. "Das wird Ärger geben", prophezeite Kling am Ende dazu. "Aber dieser Ärger ist ja jetzt schon da."