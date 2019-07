Calw Anrufer will Ehepaar mit Enkeltrick abzocken

Der Mann habe sich zunächst mit den Worten "Ja kennst du mich nicht?" am Telefon gemeldet. Da der Betrüger in einem ähnlichen Dialekt wie der Lebenspartner der Tochter des Paares redete, sprach die Frau ihn mit dessen Namen an, erzählten die Betroffenen im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sofort sei der Anrufer darauf eingegangen. Er behauptete, eben jener Lebenspartner zu sein und fragte, ob er sich Geld leihen könne, das er schnell benötige, um einen Scheck einzulösen. Zunächst habe er 23.000, dann 35. 000 Euro gefordert.

Als das Paar erwiderte, nicht so viel Geld zur Verfügung zu haben, schlug er vor, sie könnten doch ihr Konto überziehen oder über Bekannte Geld auftreiben. Zuletzt habe er dreist nach Wertgegenständen wie Gold, Münzen oder Schmuck gefragt, die das Paar aushändigen könne.