Calw Anime & Manga sind beliebt

Animes sind japanische Zeichentrickserien beziehungsweise Animationen. Was viele Menschen nicht wissen ist, dass "Anime" einfach das japanische Wort für "Animation" ist. Also so gesagt sind auch "Rick & Morty" oder "Alles steht Kopf" Animes in Japan. Doch in Ländern außerhalb Japans ist es dieser spezielle japanische Zeichenstyle und die Herkunft, die ein Anime ausmachen. Bei Mangas handelt es sich um japanische Comicbücher, die man von hinten nach vorne liest. "Manga" bedeutet einfach "Comic", mehr nicht. Die bekanntesten Animes & Mangas sind: Dragonball (von Akira Toriyanna), Naruto (von Masashi Kishimoto), Pokémon (von Satoshi Tajiri), Digimon (von Akiyoshi Hongo) und Yu-Gi-Oh (von Tei Animation, Kazuki Takahashi). Unter den so genannten Otakus/Weeaboos (Anime & Manga Fans) gibt es auch noch viele Klassiker wie zum Beispiel viele Ghibli Filme (zum Beispiel Meine Nachbar Totor, Ponyo, Chihiros Reise ins Zauberland, Prinzessin Mononoke, Das Königreich der Katzen, der wandelder Schloss, Laputa, das Schloss im Himmel), Soul eater, Elfen Lied, No game no Life, Black Butler, DangonRopa, Fullmetal Alchemist, Shin Chan.

Bei einer Umfrage, die wir gemacht haben, befand die Mehrheit Anime & Manga als gut. Unfassbarerweise waren es 23 zu 15, die Anime & Manga mögen. Die Autorinnen sind Schülerinnen der achten Klasse der Heumadenschule Calw.