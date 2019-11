Calw Angeklagter gesteht Missbrauch von Töchtern

Der Mann selbst beschrieb danach seine "harmonische" Kindheit in der DDR samt erfolgreichem Schulabschluss nach der zehnten Klasse, Landwirtschafts-Lehre und einer Unteroffiziers-Ausbildung in der NVA auf Rügen, die demütigend gewesen sein soll – einschließlich zweier sexueller Übergriffe, über die er bis zur Festnahme Anfang des Jahres nie jemandem etwas erzählt habe. Aus seiner Militärzeit, so der Angeklagte, habe er allerdings auch "sämtliche Führerscheine" und umfangreiche fahrzeugtechnische Kenntnisse mitgenommen. Schon bald nach dem Mauerfall ging er in den Westen, wo er bei verschiedenen internationalen Speditionen in Benelux und Italien tätig war. Bald holte er seine Frau und das erste Kind nach. Nach der Scheidung im Jahr 2005 habe er sich arbeitslos gemeldet und um die vier Kinder gekümmert, die ihm zugesprochen worden waren. Schließlich habe er als selbstständiger Fahrer viel gearbeitet und sei viel unterwegs gewesen.

Angeklagter bestreitet versuchte Vergewaltigung

Nach diesen Hintergründen räumte der Mann mehrfache sexuelle Übergriffe auf drei seiner (Stief-)-Töchter und die Freundin einer von ihnen ein, bestritt aber vehement weitere Vorwürfe, vor allem auch eine versuchte Vergewaltigung und überhaupt jede Anwendung von Gewalt. Diese Taten bereue er zutiefst, beteuerte er.

Er schäme sich besonders vor den ihm anvertrauten Menschen und hoffe, dass die Geschädigten "irgendwie darüber hinwegkommen und Hilfe annehmen" könnten. Er zeigte sich "bereit, die gerechte Strafe dafür auf mich zu nehmen". Er, so der 54-Jährige, hätte gern allen seinen Opfern eine Aussage vor Gericht erspart. Aber man lege ihm Dinge zur Last, die er nicht begangen habe.

Staatsanwältin Rotraud Hölscher, die ihm eine Vielzahl weiterer Taten vorwirft, schüttelte während dieser Aussagen des Angeklagten – anscheinend fassungslos – unablässig den Kopf.