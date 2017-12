Calw Ampel regelt Verkehr

Die Kontrollsäule wird etwa auf Höhe des Latscher Wegs in Heumaden (nahe des Parkplatzes an der Bundesstraße) an der B 295 installiert werden. Wegen der eingeschränkten Sichtverhältnisse durch die Kuppe in Richtung Althengstett muss der Verkehr während der Bauzeit mit einer verkehrsabhängig gesteuerten Ampel erfolgen. Sofern es die Verkehrssicherheit erlaubt, wird diese nach Feierabend auf Gelbblinken geschaltet.