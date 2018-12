Calw Am Ende gibt es nicht nur Beifall

"Bei der Hessebahn brauchen wir einen Durchbruch"

Jürgen Großmann, Vorsitzender der CDU-Fraktion, geht angesichts bestehender Konjunkturrisiken und mangels Rücklagen davon aus, dass der jetzt beschlossene Kreisumlagesatz für längere Zeit der niedrigste sein wird. Großmann rechnet angesichts der Infrastrukturinvestitionen in Krankenhäuser, Hesse-Bahn und Breitbandausbau mit Sätzen im Bereich von 33 bis 35 Punkten. In diesem Zusammenhang forderte Großmann die Einrichtung einer Haushaltsstrukturkommission, die nach Worten von Landrat Helmut Riegger 2019 auch tatsächlich kommen soll. In seiner Haushaltsrede bescheinigte der Nagolder Oberbürgermeister dem Kreis große Zukunftschancen. Als Grund nannte er den immer größer werdenden Siedlungsdruck aus den Ballungsräumen Stuttgart und Karlsruhe Richtung Landkreis – sowohl bei Gewerbe und Industrie als auch beim Wohnungsbau. Allerdings müsse man die dafür notwendigen Voraussetzungen schaffen, um davon profitieren zu können. Im Falle der Großprojekte forderte Großmann: "Bei der Hessebahn brauchen wir einen Durchbruch." Zudem bleibe auch die Anbindung von Nagold an den Ballungsraum Stuttgart über den so genannten "Metropolexpress Nagold" ein wichtiges Thema. Zudem stellte er bisher existierende Verkehrsverbünde in Frage und regte eine Fusion des VGC mit dem Verkehrsverbund Stuttgart an. Beim Straßenbau legte Großmann den Finger in die Wunde "dreispuriger Ausbau der B 463" und brachte eine Ost-West-Achse von Rastatt über Simmersfeld und Neubulach bis Calw ins Spiel.

"Entscheidungen lassen sich nicht aus der Portokasse zahlen"

Volker Schuler, Vorsitzender der Freien Wähler-Fraktion, mahnte bei der Umsetzung der Großprojekte zur Geduld. Nicht alles Wünschenswerte könne gleichzeitig und sofort umgesetzt werden, sagte Schuler, verteidigte die Streckung etlicher Investitionsprojekte und mahnte zu mehr Bescheidenheit. "Jedes Extra kostet Geld und unsere Entscheidungen lassen sich nicht aus der Portokasse zahlen", das müsse man den Kreiseinwohnern deutlicher machen. Schuler kritisierte, dass der Landkreis Aufgaben aus der Privatwirtschaft übernehmen müsse, wie beim Breitbandausbau und dem Mobilfunk – und das obwohl der Bund eine deutlich bessere Einnahmesituation habe. "Gewinne aus den Ballungsgebieten fließen in die Taschen der Unternehmen", während die Verluste des ländlichen Raumes von den Kommunen ausgeglichen würden. Er mahnte einen finanziellen Interessens-Ausgleich zwischen Städten und Gemeinden auf der einen und dem Landkreis auf der anderen Seite an. Man sitze da in einem finanziellen Boot. Gleichwohl habe der Landkreis "berechtigte Wünsche und Ansprüche", die man als Kreistag bestellt habe und auch bezahlen müsse – und das nicht irgendwann. Der jetzt gefundene Kompromiss bringe dem Kreis real mehr als 13 Millionen Euro mehr ein, mit denen man die Großprojekte nun beginnen könne. Gleichzeitig schränkten diese 13 Millionen aber auch den Handlungsspielraum der Gemeinden ein.

"Brauchen zwei gute Krankenhäuser im Kreis"

Ursula Utters, Chefin der SPD-Fraktion, beklagte, dass man 2018 bei den Krankenhäusern noch nicht wirklich viel weiter gekommen sei. Deshalb müsse man jetzt größte Anstrengungen bei der Umsetzung der Vorhaben unternehmen, sagte Utters, die konstatierte, dass man zwei gute Krankenhäuser im Kreis Calw brauche – auch um das Problem der immer schlechter werdenden Hausarztversorgung wenigstens ansatzweise in den Griff zu bekommen. Dazu regte sie die Ausweitung des existierenden Stipendien-Programms des Landkreises an. Unzufrieden zeigte sich Utters auch mit den Fortschritten bei der Hessebahn. Da habe der NABU noch immer nicht eingelenkt und auf weitere Prüfungen gedrungen. Den beschlossenen Stundentakt im ÖPNV für jede Kreisgemeinde bezeichnete die Altensteigerin als "Attraktivitätsfaktor" für den Landkreis. Bei der Frage des bezahlbaren Wohnraums regte Utters die Gründung einer gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft an. In Sachen Kreisumlage mahnte die Genossin an, dass die Mittel für Großprojekte da sein müssten, trotzdem liefen die Haushaltsberatungen regelmäßig darauf hinaus, die Kreisumlage niedrig zu halten. Auch in diesem Jahr sei wieder gefeilscht worden, sagte Utters, die den Gemeinden Kirchturmpolitik und mangelndes Verantwortungsgefühl gegenüber dem Landkreis vorwarf.

Stundentakt bei Bussen weiter forcieren

Johannes Schwarz von den Grünen sieht sich angesichts des Klimagipfels in der Verantwortung, auch vor Ort an Kernthemen der Grünen dranzubleiben – an der Einrichtung von Elektrotankstellen genauso wie bei der effizienten Sanierung von Landkreisgebäuden. Daher sei es auch vernünftig, die Sanierung des Hauses B am Landratsamt zu schieben und erst einmal schlüssig und nachhaltig zu planen. Die nun gefundene Lösung in Sachen Kreisumlage sei gerade noch vertretbar. Zwei Forderungen der Grünen im Zuge der Haushaltsberatungen seien inzwischen Konsens im Gremium: die Vermeidung neuer Kredite – abgesehen denen für Kliniken, Breitband und Hessebahn – sowie eine Konsolidierung im Ergebnishaushalt. Im Fall der Hessebahn mahnte Schwarz zur Kompromissbereitschaft, um eine Lösung zu ermöglichen. Die Einbindung des Landkreises in den VVS-Verbund wäre aus seiner Sicht ein "riesiger Schritt für den gesamten ÖPNV". Darüber hinaus forderte er aber auch, das Vorhaben "Stundentakt bei Bussen" weiter zu forcieren. Als "alarmierend" bezeichnete Schwarz Meldungen von drohender Altersarmut. Auch deshalb dürfe dem Landkreis und dem Kreistag das Thema "Bezahlbarer Wohnraum" nicht egal sein.

Großprojekte müssen gut gemanagt werden

Karl Braun von der FDP hielt seine letzte Haushaltsrede. Er wolle es aber nicht dabei belassen eine "Wohlfühlrede" zu halten. Deshalb legte er seinem "Naturell entsprechend" den Finger in so manche Wunde. Alle Investitionen müssten daraufhin überprüft werden, ob sie sinnvoll, notwendig sind "und ob wir sie uns leisten können". Bei den beschlossenen Investitionen in Krankenhäuser, Hessebahn und Breitband mahnte er mit Blick auf die Kreditfinanzierung, dass man nicht alles auf Kinder und Enkel abwälzen dürfe, sondern auch selbst seinen Teil dazu beitragen müsse. In diesem Zusammenhang forderte er den Landkreis dazu auf, die Großprojekte "gut zu managen". Gerade beim Krankenhaus Nagold müsse man einen Blick auf die Kosten haben, bei der Umsetzung des neuen Calwer Krankenhaus vermisste Braun echte Fortschritte. Beim Thema Straßenbau konnte sich Braun gut mit der ins Spiel gebrachten Ost-West-Trasse über den Schwarzwald hinweg anfreunden. Einen Einstieg des Kreises in den Wohnungsbau erteilte Braun ebenso eine Absage wie überbordender Bürokratie bei Bauprojekten an sich.

Am Ende der Aussprache stand ein eindeutiges Ergebnis: Mit einer Ausnahme stimmten alle Kreisräte dem Kreishaushalt zu. Lediglich Ulrich Bünger von den Freien Wählern versagte dem Zahlenwerk seine Zustimmung.