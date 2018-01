Calw Als Waschen noch drei Tage dauerte

Calw. Schnitzer erklärte die Geräte und die Kinder konnten Fragen stellen und auch die Funktion einiger Ausstellungsstücke ausprobieren. Besonders interessant war die kleine manuelle Waschmaschine, eine kleine Trommel, deren Kurbel von Hand gedreht werden musste, um damit Stoffwindeln bequemer waschen zu können.

Überhaupt – die Wäsche! In seinem anschließenden Powerpointvortrag stellte Schnitzer die anstrengende Hausarbeit in früheren Zeiten dar: So dauerte die Wäsche mehrere Tage. Zunächst musste am Vorabend Holz für die Beheizung des Waschkessels herangeschafft werden. Am nächsten Tag wurde die sortierte Wäsche in großen Bottichen in Sodawasser eingeweicht.

So viel wie ein Monatslohn