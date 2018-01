Calw "Als Pilger und Fremde in der Welt" lautet das Motto

Calw. Mitte Januar startet wieder weltweit die Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Sie findet in diesem Jahr zum 172. Mal statt, in Deutschland wollen sich Christen an mehr als 1000 Orten zum gemeinsamen Gebet in Landes- und Freikirchen treffen. Auch in Calw wird in der dritten Januarwoche eingeladen. Start ist am 15. Januar um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Heumaden in der Wielandstraße 12.