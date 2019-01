Calw Als Geheimwaffe den Espresso im Gepäck

Wach bleiben. Skiba: "Bei den Übernachtungen haben wir bis Oktober um gut drei Prozent zugelegt. Bei den ausländischen Gästen hatten wir sogar eine hohe Steigerung im zweistelligen Bereich. Auch der Hotel- und Gaststättenverband ist sehr zufrieden. Dazu wurde der Nagolder Sieben-Berge-Weg auf der CMT ausgezeichnet – wir sind sehr zufrieden."

Unesco-Auszeichnung für Wildberger Schäferlauf steht auf der Agenda

In diesem Jahr werde es "keine großen Innovationen" geben, so Skiba: "Es steht die Auszeichnung der Unesco für das immaterielle Welterbe des Schäferlaufs auch in Wildberg an. Bei den begehrten Moutainbike-Strecken werden wir versuchen, noch zuzulegen. Es ist aber eine große Herausforderung, neue Strecken zu finden."

Gleich links neben dem Espressostand quietschen Sandy Schmidt von der Siebentäler Therme und Julia Riegger von der Tourismus Bad Herrenalb mit den Gummienten. Riegger: "Die haben auch Namen: Karl Kuckuck und Bärbel Bollenhut." Die beiden haben jede Menge der lustigen Wannen-Begleiter in eine Plexiglassäule gepackt. Klar, dass die Besucher die genaue Zahl schätzen sollen für das Preisausschreiben. Riegger: "Die Resonanz ist bisher sehr gut auf die Aktion. Dazu haben wir das neue Gastgeberverzeichnis zur CMT mitgebracht – das ist immer gut nachgefragt."

Am Stand des Nationalparks ist eine andere Frau aus Bad Herrenalb im Einsatz: Schwarzwald-Guide Monika Ammann. Immer, wenn man vorbeigeht, drängt sich eine ganze Traube von Besuchern um ihren Tisch. Denn hier darf sich jeder sein Kräutersalz nach Gusto selbst zusammenstellen. Ammann lacht: "Genuss kommt immer an!"