Calw Alle waren vom Andenfieber gepackt

Nordschwarzwald. Reinhard Kafka, Geschäftsführer des Bildungswerks, hatte die Reise auf den Spuren Alexander von Humboldts organisiert: "Wir wurden alle vom ›Andenfieber‹ gepackt, jeden Tag durften wir etwas Neues in diesem herrlichen Land entdecken." Der Höhepunkt war für viele eine Übernachtung bei indianischen Gastfamilien in der Nähe von Otavalo. Die Gäste wurden dabei auf neun Privatquartiere verteilt, mussten sich mit Händen und Füssen verständlich machen, durften bei der Feldarbeit helfen und bekamen in den Familien ein Essen aus eigenem Anbau." Es ist ein so völliger Gleichklang zwischen Mensch, Tier und Natur – ein vollkommener Frieden, wo man sich fast dem Ursprung der Schöpfung nahe glaubt", hielt eine Teilnehmerin in ihrem Reisebericht fest.

"Dem Ursprung der Schöpfung nahe"

Rosen erwarteten die Reisenden bereits bei der Ankunft auf dem Flughafen in Quito. Patricia und Jorge von der Brass Band del Ecuador bedankten sich auf diese Weise für die Gastfreundschaft, die ihre Musikschule bei einem Auftritt im Juli in Calw-Stammheim und Bad Wildbad erfahren hatte. Später zeigten sie das von einem Erdbeben in Mitleidenschaft gezogene Gebäude der Schule. Einigen Straßenkinder sind die Übungsräume zu einer Heimat geworden, um ihren schlummernden Talenten Ausdruck zu verleihen.