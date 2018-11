Calw Aktueller denn je

Auf der Bühne der Waldorfschule und auch im aktuellen Weltgeschehen kämpft das Gute gegen das Böse und jeder Einzelne ringt um seinen Platz in der Welt. Die Mutter winkt ihre spielenden Kinder herein und verbietet ihnen den Umgang mit dem Bettler am Straßenrand. Und die Soldaten machen sich lustig über den, der da frierend und alleine am Boden sitzt. Schließlich führt St. Martin jedes Jahr aufs Neue vor Augen, dass es möglich ist, das Herz zu öffnen und zu teilen. Das Gute in die Welt zu tragen, anderen Menschen die Hand zu reichen und mit unserem Wirken diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Kurzer Laternenlauf

Hingebungsvoll und konzentriert sprachen die Jungen und Mädchen ihre Texte und sangen ihre Lieder vor. Vor selbst gemalter Kulisse wurden die Zuschauer Zeugen echter Nächstenliebe. "Inmitten dieser dunklen Zeit ist Martins Herz zur Tat bereit. Im Herzen leuchtet uns ein Licht, das durch die dunklen Zeiten bricht." Mit diesen Worten endete das Martinsspiel und die Kinder brachen mit ihren Eltern auf, ihre selbst gebastelten Laternenlichter durch die Dunkelheit zu tragen. Nach einem kurzen Laternenlauf versammelten sich Lehrkräfte, Eltern und Kinder am Feuer im Schulgarten, um die selbst gebackenen Martinsbrötchen zu teilen und Laternenlieder anzustimmen.