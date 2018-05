Calw Aktionen rund um das Königsgemüse bereichern Marktgeschehen

Cremesuppe oder wahlweise Maultäschle

Und während die Besucher noch über den richtigen Antworten brüteten, kitzelte das Königsgemüse bereits den Gaumen. Denn die Zauberer an den Töpfen aus den Reihen des Kochclubs Nordschwarzwald sowie des Dehoga-Kreisverbandes kredenzten frische Spargelcremesuppe oder wahlweise Spargel-Maultäschle. Ein genussvolles "Hm" mischte sich deshalb immer wieder in die Geräuschkulisse am Stand der Köche.

Wer dabei Lust auf mehr bekam, war genau an der richtigen Stelle: Nicht nur, dass natürlich die Markthändler Spargel feilboten, gerne zückten die Köche auch ihre Schäler und befreiten die einzelnen Stangen von der Schale. Mancher Hobbykoch staunte nicht schlecht ob der Geschwindigkeit, mit der das geschah.