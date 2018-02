Elternbeiräte befassen sich nächste Woche mit der Frage, wie man den digitalen Wandel der Gesellschaft in Lehr- und Lernprozesse integriert. Kreis Calw. Der Arbeitskreis (AK) Elternbeiräte für Eltern, Lehrer und Schüler aller Schulen im Landkreis lädt am Mittwoch, 28. Februar, zu seiner Mitgliederversammlung ein. Beginn ist um 19 Uhr im Landratsamt Calw, Großer Sitzungssaal (Raum C 400). Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Begrüßung durch den Arbeitskreis, Grußwort des Landkreises, Schulentwicklung und Unterrichtversorgung (Volker Traub, Leiter des Schulamts Pforzheim), Aktuelles zu Schularten aus Sicht der Elternvertreter, Bildung in der Digitalen Welt: "Was treibt uns Eltern um?" (Michael Rotter, Vorsitzender des Landesarbeitskreises Medien Baden-Württemberg) und Planung des Arbeitskreisprogramms 2018. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.