Calw Adventskalender: Und wieder geht ein Türchen auf

Kreis Calw. Ein Gutschein für vier Personen im Wert von 80 Euro vom Gasthof "Schlupfwinkel" in Calw-Stammheim geht an die Nummer 393. Einen Einkaufsgutschein von 50 Euro bei Feinkost "Vom Fass" in Calw geht an die Nummern 360 und 449. Hoch hinaus geht es für den Besitzer der Nummer 1827. Er gewinnt eine von der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg gestiftete Ballonfahrt im Wert von 370 Euro. Je ein Gutschein zu 50 Euro der "Wäscheträume" geht an die Nummern 1984 und 1736. Der Erlös der Aktion geht in diesem Jahr an den Förderverein Hospiz Nagold und die Initiative "Demenz mitten im Leben".