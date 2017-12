Heute und morgen öffnen sich wieder zwei Türchen am helfenden Adventskalender des Lions Club Hirsau. Kreis Calw. Am heutigen Samstag darf sich der Besitzer des Kalenders mit der Nummer 1028 über zwei Gutscheine für ein Brunch im Café Montagnola in Calw freuen. Am morgigen Sonntag gewinnt die Nummer 807 einen Einkaufsgutschein bei Mode Schaber in Calw in Höhe von 100 Euro. Die Nummer 771 gewinnt einen Musical Gutschein im Wert von 100 Euro vom Reisebüro First in Althengstett. Zwei Gutscheine der Stadtapotheke Nagold über je 50 Euro gehen an die Nummern 2195 und 1411. Ein Geschenkgutschein über 50 Euro von Blumen Schuster in Nagold erhält der Besitzer der Gewinnnummer 2158. Der Erlös der Aktion geht in diesem Jahr an den Förderverein Hospiz Nagold und die Initiative "Demenz mitten im Leben".