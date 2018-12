Calw Advents-Einstimmung: Zeit des Wartens, voll Hoffnung und Sehnsucht

Die evangelische Kirchengemeinde hatte wieder zur "Geistlichen Abendmusik" eingeladen. Den vielen begeisterten Zuhörern präsentierten der Kirchenchor, der Posaunenchor und die Kirchenband "Joyful noise" über eineinhalb Stunden klassische und moderne Stücke zur Einstimmung auf den Advent.

Der Advent ist eine Zeit des Wartens, voll Hoffnung und Sehnsucht, so Pfarrer Phillipp Rottach bei seiner Begrüßung. Der Kirchenchor unter der Leitung von Christof Balz nahm zu Beginn diese Sehnsucht nach Gott in seinem Stück "Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser" von Hugo Distler auf. Der klagende Ruf des Stückes fand eine Antwort in dem Kanon zur Jahreslosung 2018, den die Besucher mitsangen. Im Zentrum der Abendmusik sang der Kirchenchor die Messe Breve von Charles Gounod. Das leidenschaftliche, harmonische und stimmsichere Auftreten des Chors berührte Herzen und Sinne der Zu­hörer.

Schwungvolle Begleitung