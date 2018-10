Calw Achtung: illegale Sammlung geplant

Schon diese Tatsachen machen stutzig. Gewissheit über die Natur dieser Aktion bringt jedoch ein Anruf beim Calwer Landratsamt: Die Sammlung ist nicht angemeldet, erklärt Manuel Kübler von der Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz. Und somit illegal. Denn, so erklärt Anja Härtel, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage unserer Zeitung: "Wer eine Sammlung im Landkreis Calw durchführt, muss sie mindestens drei Monate vorher beim Landratsamt Calw als untere Abfallrechtsbehörde mit zugehörigen Angaben zu Umfang und Verwendung anzeigen."

Und das hat seinen Grund. Bei ähnlichen Sammlungen sei es in der Vergangenheit wiederholt vorgekommen, dass eingesammelte Gegenstände aussortiert und in der freien Landschaft entsorgt worden seien, erzählt Härtel. Ohne Kontaktdaten des Sammlers – die auch in diesem Fall nicht vorliegen, weder dem Landratsamt noch auf den ausgeteilten Zetteln – wird es dann schwierig, die Verantwortlichen ausfindig zu machen, geschweige denn zur Rechenschaft zu ziehen.

Phänomen seit mehreren Jahren bekannt

Im aktuellen Fall seien die Zettel im selben Zeitraum mindestens in Heumaden, in Stammheim und sogar in Haiterbach aufgetaucht, berichtet Kübler. Insgesamt handle es sich bei solchen Sammelaktionen um ein Phänomen, das seit mehreren Jahren die Ämter in so ziemlich jedem Landkreis (mindestens in Baden-Württemberg) beschäftige.

Das Landratsamt Calw rät dringend davon ab, die Sammlung zu unterstützen. "Altgeräte und Gebrauchsgegenstände, die nicht mehr genutzt werden, können über die Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH entsorgt werden", so Härtel. Auf diesem Weg sei eine umweltgerechte Verwertung sichergestellt.

Die Organisatoren wiederum müssten für eine nicht gemeldete Sammlung mit Bußgeldern rechnen. Die ausländischen Fahrer hätten in der Regel jedoch kein Geld bei sich und keinen Wohnsitz in Deutschland. Der Sitz der Firma sei meist im Ausland, was es oft erheblich erschwere, ein Bußgeld einzutreiben.

Häufig bestehe die einzige Möglichkeit, solchen Aktionen entgegenzuwirken darin, die Sammler vor Ort zu stellen und ihnen die gesammelten Abfälle abzunehmen unter Umständen sachgerecht zu entsorgen. Das Landratsamt gebe daher die Information über die Sammlung weiter; Polizei und Ordnungsamt können mit verstärkten Kontrollen reagieren. "Dies ist jedoch wiederum mit Kostenaufwand verbunden, der dann letztendlich vom Gebührenzahler getragen werden muss", erklärt Härtel.

Am zielführendsten sei es daher, überhaupt nicht an Sammlungen dieser Art teilzunehmen und nichts vor die Tür zu stellen. Auf diese Weise werde der beschriebenen Praxis die Grundlage entzogen.

Übrigens: Auch die Personen, die sich an der Sammlung beteiligen, indem sie Gegenstände vor die Tür stellen, können sich unter Umständen strafbar machen. Falls es sich um Abfall handelt, kann der Tatbestand der illegalen Abfallbeseitigung erfüllt sein. Sind es intakte Gegenstände, ist es wiederum nicht verboten, da es sich um Wirtschaftsgut handelt.