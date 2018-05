Calw Achtklässler basteln um die Wette

"Nimm deine eigene Schablone für die Algen", fordert eine Schülerin der achten Klasse scherzhaft ihre Nebensitzerin auf, während sie die Form der Wasserpflanzen aus einem grünen Papier ausschneidet. Beide Achtklässlerinnen arbeiten an 3D-Schnitten der Nagold, mit allem was dazugehört: Wellen, Algen und natürlich Quietscheenten. Schließlich soll das fertige Werk dann als Motiv auf den Entenlosen und den Plakaten, die das Entenrennen am 3. Oktober ankündigen, landen.

Zur Inspiration gibt es eine Geschichte

"Wir haben gedacht es wäre schön, die Schule miteinzubeziehen", sagt Barbara Maucher von der Bürgerstiftung Calw. "Das ist schöner, als wenn man ›nur‹ einen Grafiker damit beauftragt. Und individueller für die Stadt." Also nahm die Stiftung Kontakt mit einigen weiterführenden Schulen im Stadtgebiet auf. Sarah Rau, Klassenlehrerin der 8b war sofort begeistert. "Ich finde, das ist eine tolle Idee", sagt sie. "Die Kinder können was Authentisches machen und sehen, dass Kunst auch etwas ist, was gebraucht wird."